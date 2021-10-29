Для вакцинации 70% населения планеты к середине 2022 года необходимо $20 млрд

Фото: Максим Платонов

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что необходима сумма в размере $20 млрд для завершения кампании по вакцинации в мире с достижением уровня иммунизированных в 70% к середине 2022 года, сообщает ТАСС.

— Не хватает только $20 млрд, чтобы ускорить глобальную кампанию по вакцинации и достигнуть 40% иммунизированного населения к концу 2021 года и 70% — к середине 2022 года, — сказала она.

Фото: Максим Платонов

Вакцинация необходима не только для здоровья людей, но и для мировой экономики, добавила Георгиева.

Накануне сообщалось, что в Татарстане 1 019 541 человек сделал вторую прививку от коронавируса, об этом сообщили в республиканском Минздраве. Всего провакцинировано 1 497 684 человека.

Алексей Нечаев