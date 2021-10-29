Собянин заявил о росте детской смертности от COVID-19 в Москве

Фото: Максим Платонов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что смертность среди детей, связанная с COVID-19, увеличилась.

— Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась, — цитирует его «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова накануне рассказала, что ежедневно в столице около тысячи детей заражаются SARS-CoV-2 — раньше этот показатель держался на отметке в 200—300.

За последние сутки в России выявили 39 849 случаев заболевания коронавирусом среди всех жителей страны. Всего заболевших по стране выявили 8 432 546 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Алексей Нечаев