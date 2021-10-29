Татарстан отправит гуманитарную помощь в Афганистан для татарской общины

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана планируют отправить гуманитарную помощь татарской общине в Афганистане. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, помощь будет оказываться по линии Всемирного конгресса татар совместно с благотворительным патриотическим фондом мусульман России. Поддержка заключается в доставке продуктов первой необходимости, пишет «Интерфакс».

Фото: pixabay.com

Вчера гендиректор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин рассказал, что республика должна создать свое представительство в Афганистане, чтобы оказывать помощь местным татарам. Их численность составляет полтора миллиона. Они нуждаются в муке, сахаре и подсолнечном масле. Как отметил Хабибуллин, связи между РТ и Афганистаном последние годы налаживались.

Диана Жиленкова