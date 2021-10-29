Сборная РФ по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете ЧМ

Сборная России по художественной гимнастике обеспечила досрочную победу в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. Соревнования проходят в японском городе Китакюсю.

Так, спортсменки из РФ одержали победу в групповом многоборье. Полученные оценки обеспечили российской сборной первенство в командном турнире, сообщает ТАСС.

Фото: vk.com/olympic_russia

В Японии мировое первенство завершится 31 октября. В этот день разыграют медали в командных упражнениях с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами.

Сегодня гимнастка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира и повторила рекорд по количеству золотых медалей другой россиянки — Евгении Канаевой. На сегодняшнем чемпионате девушка завоевала три золота в упражнениях с обручем, мячом и булавами.

Диана Жиленкова