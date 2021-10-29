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СК забрал у полиции дело о незаконной охоте после задержания Рашкина

17:50, 29.10.2021
СК забрал у полиции дело о незаконной охоте после задержания Рашкина
Фото: saratov.sledcom.ru

Материалы уголовного дела о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передали из полиции в СК по Саратовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В связи с большим общественным резонансом по решению надзорного органа истребованы и переданы для дальнейшего расследования следователями регионального управления СК России материалы уголовного дела, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно материалам уголовного дела, 29 октября этого года в 2.30 на открытом участке местности в Лысогорском районе в нарушение действующего законодательства и без разрешения охоту была совершена незаконная добыча лося.

Причастность к произошедшему депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина проверяется.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия

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