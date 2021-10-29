В челнинском доме, где недавно взорвался газ, началось заселение жильцов

Фото: прокуратура РТ

В челнинском доме, где несколько дней назад произошел взрыв газа, началось заселение жителей 10 подъезда. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Исключением стали три квартиры — завтра там установят окна.

Фото: Сергей Афанасьев

Взрыв произошел 25 октября. Пострадали пять человек, погибла 22-летняя девушка. По поручению правительства РТ ее семье выплатят 1 млн рублей. Пострадавшие также получат материальную помощь от 300 до 100 тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести, и единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с компенсацией потери имущества.

Все подробности трагедии читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова