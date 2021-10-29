В челнинском доме, где недавно взорвался газ, началось заселение жильцов
В челнинском доме, где несколько дней назад произошел взрыв газа, началось заселение жителей 10 подъезда. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.
Исключением стали три квартиры — завтра там установят окна.
Взрыв произошел 25 октября. Пострадали пять человек, погибла 22-летняя девушка. По поручению правительства РТ ее семье выплатят 1 млн рублей. Пострадавшие также получат материальную помощь от 300 до 100 тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести, и единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с компенсацией потери имущества.
Все подробности трагедии читайте в материале «Реального времени».
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