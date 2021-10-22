Итоги дня: ключевая ставка выросла до 7,5%, режим ЧП в Молдавии из-за дефицита газа, экспресс-тесты в РТ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 22 октября:
- Банк России шестой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз на 0,75 п.п., до 7,5% годовых, и дал сигнал о ее возможном дальнейшем повышении. В регуляторе считают, что это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Банк отметил, что проводимая им денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%. Подробнее о повышении ставки и мнения экспертов — в материале «Реального времени».
- Сразу после повышения ключевой ставки Центробанком РФ начали падать курсы доллара и евро. По данным Московской биржи, курс доллара опустился ниже 70 рублей, что не случалось с ним с июня 2020-го. Похожая ситуация произошла и с евро. Курс валюты упал ниже 82 рублей впервые с июля прошлого года.
- Как выяснилось позже, Центробанк рассматривал в том числе вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она не исключила повышение ставки на 1 п.п. в декабре. По базовому прогнозу, в 2022 году ставка в среднем составит 7,3—8,3% годовых, а в 2023 году — 5,5—6,5%. Таким образом, ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон не ранее середины 2023 года.
- Ситуация с коронавирусом осложнилась в 14 регионах России за последнюю неделю, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Среди них Астраханская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Свердловская, Ростовская области, Алтайский, Пермский и Забайкальский края, Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО. Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф.
- Парламент Молдавии ввел в стране на 30 суток режим ЧП из-за дефицита газа. Согласно постановлению, за этот срок Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет меры по оперативной закупке недостающих объемов голубого топлива. Проект постановления поддержали 55 депутатов правящей партии действия и солидарности. Режим установлен в период с 22 октября по 20 ноября.
- В Рязанской области 25 октября объявлено днем траура по трагедии на заводе, где сегодня утром загорелся одноэтажный цех с порохом. По последним данным, там погибли 16 человек. На место происшествия выезжал врио министра МЧС России Александр Чуприян. К тушению пожара привлекли более 100 человек и порядка 30 единиц техники.
- Проход на Красную площадь перекрыт со всех прилегающих улиц после частичного обрушения строительных лесов с кремлевской стены. Сообщается что инцидент произошел из-за сильного ветра, люди в результате не пострадали.
- В Минздраве Татарстана прокомментировали ситуацию с платной вакцинацией от коронавируса «Спутником Лайт» в некоторых медучреждениях Казани и напомнили, что все граждане России имеют право прививаться бесплатно. В ведомстве обратили внимание, что иммунизация однокомпонентной вакциной рекомендована только тем людям, которые уже переболели COVID-19 или проходят повторную вакцинацию. В остальных же случаях рекомендована двухкомпонентная вакцина.
- На следующей неделе в Татарстане выйдет постановление, которое определит, какие организации продолжат работу в штатном режиме в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина. На сегодняшний день известно, что в штатном режиме продолжат свою деятельность службы здравоохранения, в том числе пункты вакцинации, и Роспотребнадзора.
- В Гидрометцентре РТ татарстанцам на ближайшие дни обещают до +14 градусов, однако в начале следующей недели температура резко опустится. Днем в понедельник прогнозируется максимум +6 градусов, а вместе с этим дождь и мокрый снег. Завтра же в Татарстане ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с.
- Для работы в пунктах вакцинации в Казани ищут волонтеров. Желающим предлагается помогать в заполнении реестра граждан, которые сделали прививку. Основным требованием является владение офисными программами ПК. Кроме того, волонтер должен быть совершеннолетним, но не старше 55 лет.
- Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии персонами нон грата. Их деятельность нанесла вред национальной безопасности и конституционному строю самопровозглашенной республики, считает Османи.
- В Татарстане на следующей неделе запланировали запуск экспресс-тестирования на COVID-19. Это будет оперативно-тактической альтернативой ПЦР-диагностике, заявил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев. По его словам, на определение антигена к возбудителю коронавируса уйдет всего 20 минут. У человека возьмут пробу из носоглотки, на месте можно будет поставить тест и определить наличие или отсутствие коронавируса. Применение допускается как на дому, так и в стационарных условиях.
- Центральный банк РФ принял решение, что выделит 60 миллиардов рублей для обеспечения льготного кредитования банками субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии COVID-19. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должно продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. По словам чиновницы, Москва якобы систематически нарушает воздушное пространство государств, входящих в альянс, поэтому следует уделить особое внимание его защите.
- Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на II этап строительства автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Этап включает в себя строительно-монтажные работы на участке км 26+800 — км 55+300, которые пройдут на территории Нижнекамского, Заинского и Тукаевского районов.
- Режиссер фильма «Ржавчина» (Rust) Джоэл Соуза, получивший огнестрельное ранение на съемках, выписан из больницы. Об этом в пятницу сообщила актриса картины Фрэнсис Фишер. До этого на съемочной площадке фильма в штате Нью-Мексико во время репетиции актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Помимо Соузы, была ранена 42-летняя оператор, уроженка Украины Галина Хатчинс, она умерла в больнице.
- В первой половине дня СМИ сообщили, что самолет, вылетевший из Москвы в Казань, подал сигнал тревоги. Однако, как объяснили в казанском аэропорту, во время полета была проведена плановая проверка систем наземного оборудования службы ОрВД. Экипаж судна перед вылетом предупредили о просьбе диспетчеров выставить для тестирования код потери связи 7600. Иначе говоря, никакого инцидента не было.
- В отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбудили новое уголовное дело по двум статьям — о создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и о мошенничестве (ст. 159 УК). Кроме того, стало известно, что СКР завершил расследование другого уголовного дела против него и направил для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд. Фургал обвиняется в «покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», и «незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенном организованной группой».
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока власти не предусматривают дополнительных мер поддержки населения в связи с нерабочими днями. От отметил, что ряд решений не имеет отношения к режиму выходного дня. Песков отметил, что уже существуют точечные меры поддержки в отношении одиноких матерей, родителей и семей с детьми. Однако они действуют на постоянной основе, что не следует забывать. Поэтому дополнительная поддержка не предусматривается.
- В окружной клинической детской больнице Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе ребенок получил огнестрельное ранение. Он находится в тяжелом состоянии. Уже начата служебная проверка. Медики проводят оперативное лечение ребенка.
Алексей НечаевОбществоЭкономикаБанки Татарстан
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