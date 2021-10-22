В Москве из-за сильного ураганного ветра с кремлевской стены упали строительные леса
В столице России из-за сильного ураганного ветра с кремлевской стены обрушились строительные леса, повредился зубец. Пострадавших не оказалось.
Буквально за полчаса температура воздуха в Москве упала вдвое — с 14 до 7 градусов, сообщает «РИА Новости».
Об ухудшении погодных условий ранее предупреждал столичный главк МЧС. В экстренном предупреждении сообщалось о ветре до 20 м/с до вечера пятницы.
Сильный ветер ожидается завтра и в Татарстане. По прогнозу синоптиков, завтра утром и днем местами по республике ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с. В Казани он ожидается до 15 м/с.
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