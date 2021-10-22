Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%
Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд — до 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Ставка была повышена на 0,75 п.п.
«Реальное время» расспросило экспертов, что значит повышение ключевой ставки для экономики.
Кроме того, эксперт отметил, что невозможно дальнейшее повышение ключевой ставки, так как предпосылок для дальнейшей инфляции нет.
— По итогам сентября зафиксировано снижение инфляции в промышленности. Предпосылок, чтобы цены продолжали свой рост, нет, — сказал он.
— ЦБ следит за экономической ситуацией. Российская экономика во многом потребительская. У нас нет кредитного поля для развития экономики, как в развитых странах. Наша система зависит меньше от ставки, чем, скажем, в Америке. Российская экономика устроена таким образом — мы добываем ресурс, экспортируем его. Доход от экспорта транслируется в импорт. Он используется потребителями внутри страны. Ключевая ставка не так сильно влияет на процессы в производственной экономике. У нас уровень закредитованности предприятий низкий. В этом смысле управление ставкой в России менее эффективно, чем в крупных (экономически, — прим. ред.) странах. Изменение ставки является отражением того факта, что в России набирает темп инфляция. В развитых странах пики постковидной инфляции прошли — они вышли на плато или двигаются вниз. В России инфляция разогналась и продолжает двигаться, потому что те деньги, которые выплеснулись в экономику, не пошли на инвестиционный рынок, а они пошли в потребление. Потребление в России в основном импортное, что толкает цены товаров вверх. Также во время ковида упала эффективность производства в России — это тоже заставляет цены двигаться вверх. Чтобы задавить рост цен ЦБ может поднять ключевую ставку. Мы сейчас боремся с инфляцией за счет экономического роста. Поскольку в РФ экономический рост зависит от цен на углеводороды — повышение ставки более-менее оправданное действие, — рассказал «Реальному времени» российский финансист, специалист по инвестициям Андрей Мовчан.
Кроме того, эксперт утверждает, что следующее повышение ключевой ставки возможно.
Недавно глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ключевую ставку в перспективе могут поднять выше 7%. При этом Набиуллина заверила, что у Банка России нет планов по повышению ключевой ставки до двузначных значений.
— Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы вернуть инфляцию к 4%. Чтобы ситуация таким образом развивалась, понадобится не одно повышение ставки — мы это сигнализировали, — говорила она.ОбществоЭкономика
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