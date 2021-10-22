Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%

Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд — до 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Ставка была повышена на 0,75 п.п.



«Реальное время» расспросило экспертов, что значит повышение ключевой ставки для экономики.

— Повышение ставки для российской экономики — это значит повышение издержек. Возможно существенное повышение ставок по кредитам. Соответственно, привлеченное финансирование будет более дорогим, а дополнительные затраты лягут на себестоимость товара, — рассказал российский экономист и публицист Никита Кричевский.

Кроме того, эксперт отметил, что невозможно дальнейшее повышение ключевой ставки, так как предпосылок для дальнейшей инфляции нет.



— По итогам сентября зафиксировано снижение инфляции в промышленности. Предпосылок, чтобы цены продолжали свой рост, нет, — сказал он.

— ЦБ следит за экономической ситуацией. Российская экономика во многом потребительская. У нас нет кредитного поля для развития экономики, как в развитых странах. Наша система зависит меньше от ставки, чем, скажем, в Америке. Российская экономика устроена таким образом — мы добываем ресурс, экспортируем его. Доход от экспорта транслируется в импорт. Он используется потребителями внутри страны. Ключевая ставка не так сильно влияет на процессы в производственной экономике. У нас уровень закредитованности предприятий низкий. В этом смысле управление ставкой в России менее эффективно, чем в крупных (экономически, — прим. ред.) странах. Изменение ставки является отражением того факта, что в России набирает темп инфляция. В развитых странах пики постковидной инфляции прошли — они вышли на плато или двигаются вниз. В России инфляция разогналась и продолжает двигаться, потому что те деньги, которые выплеснулись в экономику, не пошли на инвестиционный рынок, а они пошли в потребление. Потребление в России в основном импортное, что толкает цены товаров вверх. Также во время ковида упала эффективность производства в России — это тоже заставляет цены двигаться вверх. Чтобы задавить рост цен ЦБ может поднять ключевую ставку. Мы сейчас боремся с инфляцией за счет экономического роста. Поскольку в РФ экономический рост зависит от цен на углеводороды — повышение ставки более-менее оправданное действие, — рассказал «Реальному времени» российский финансист, специалист по инвестициям Андрей Мовчан.

Кроме того, эксперт утверждает, что следующее повышение ключевой ставки возможно.

— Возможно следующее повышение. ЦБ не правительство — он не может заниматься регулированием цен. Он может только повышать ставку. ЦБ будет так реагировать — будет повышать ставку, возможно, увеличивать норму резервирования, уменьшать список ценных бумаг, которые банки могут отдавать в залог. Ему необходимо будет заставить банки сокращать баланс. Увеличение ставки зависит от различных индикаторов. Если ВВП будет нормально восстанавливаться после пандемии, а инфляция будет расти, то вслед за ней может увеличиться ключевая ставка, — рассказал он.

Недавно глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ключевую ставку в перспективе могут поднять выше 7%. При этом Набиуллина заверила, что у Банка России нет планов по повышению ключевой ставки до двузначных значений.



— Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы вернуть инфляцию к 4%. Чтобы ситуация таким образом развивалась, понадобится не одно повышение ставки — мы это сигнализировали, — говорила она.