Главгосэкспертиза выдала заключение на строительство II этапа обхода Нижнекамска и Челнов на трассе М-7

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на II этап строительства автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане.

Этап включает в себя строительно-монтажные работы на участке км 26+800 — км 55+300, которые пройдут на территории Нижнекамского, Заинского и Тукаевского районов. Здесь возведут путепроводы и мосты, устроят водопропускные трубы, а также установят наружное освещение. Скорость движения на участке будет достигать 120 км/ч.

Фото: Росавтодор

Длина участка составит 80,48 км. Финансирование осуществляется из федерального бюджета.

В начале месяца Росавтодор получил первое положительное заключение на II этап строительства участка автомобильной дороги М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов.

Диана Жиленкова