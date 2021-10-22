В Казани объявили набор волонтеров для работы в пунктах вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Казани объявлен набор волонтеров для работы в пунктах вакцинации от коронавируса. Желающим предлагается помогать в заполнении реестра граждан, которые сделали прививку. Основным требованием является владение офисными программами ПК. Об этом сообщает мэрия города.

Работа будет проходить в течение двух недель в две смены: с 9.00 до 13.00 и с 13.00 до 17.00. При этом волонтер должен быть совершеннолетним и не старше 55 лет. Также им рекомендовано иметь сертификат о вакцинации против COVID-19. В исполкоме отметили, что перед работой все добровольцы пройдут обучение.

Фото: Максим Платонов (архив)

Набор осуществляется в 31 пункт вакцинации. Есть 120 мест. Желающие стать волонтерами могут записаться в Комитете по делам детей и молодежи, позвонив по телефону +7(842)237-51-51.

Всего в Татарстане полный курс вакцинации прошли более полумиллиона человек. По данным Минздрава, в республике второй компонент вакцины от коронавируса получили 1 000 787 человек.

Диана Жиленкова