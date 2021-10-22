В Татарстане со следующей недели планируют запустить экспресс-тестирование на коронавирус

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на следующей неделе запланировали запуск экспресс-тестирования на COVID-19. Это будет оперативно-тактической альтернативой ПЦР-диагностике. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.



По его словам, на определение антигена к возбудителю коронавируса уйдет всего 20 минут. У человека возьмут пробу из носоглотки, на месте можно будет поставить тест и определить наличие или отсутствие коронавируса. Применение допускается как на дому, так и в стационарных условиях.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в России запустили горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать граждан по вопросам, связанным с проведением тестов, сроками исполнения и выдачей результатов. Также на горячей линии можно будет оставлять жалобы на задержку сроков.



Диана Жиленкова