В Приштине двух российских дипломатов объявили персонами нон грата
Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов из Приштинского филиала посольства в Сербии персонами нон грата. Об этом сообщает «РИА Новости».
Их деятельность нанесла вред национальной безопасности и конституционному строю самопровозглашенной республики, считает Османи.
В сентябре косовские полиция и спецназ под прикрытием снайперов заняли пограничные переходы «Ярине» и «Брняк» на севере Косова. Одновременно Приштина издала указ, согласно которому все въезжающие в самопровозглашенную республику автомобили должны менять свои номера на косовские. Практически сразу у погранпереходов собрались мирные протесты сербов. Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал Белград и Приштину принять меры по деэскалации конфликта в Косово и прийти к его мирному урегулированию.
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