Голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора на съемках фильма

В США два человека получили тяжелые ранения на съемках фильма «Ржавчина» (Rust) из-за неправильно сработавшего оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал TMZ со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Фе.

Случай произошел на съемках фильма в штате Нью-Мексико. Актеры должны были стрелять холостыми патронами. Однако оружие в руках Алека Болдуина сработало неправильно: в момент выстрела осколки задели двух находящихся рядом человек.

Оператор Галина Хатчинс была госпитализирована в больницу, где умерла от полученных ранений. Режиссер фильма Джоэл Соуза находится в критическом состоянии.

Что именно привело к трагедии, пока неясно. Ведется расследование.

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Ольга Шагиева