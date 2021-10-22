Татарстанцев предупредили о сильном ветре 23 октября
В субботу, 23 октября, в Татарстане ожидается сильный ветер. Об ухудшении погоды жителей республики предупреждает Гидрометцентр РТ.
По прогнозу синоптиков, завтра утром и днем местами по Татарстану ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с. В Казани он ожидается до 15 м/с.
Напомним, что сегодня днем, по прогнозу синоптиков, по Татарстану ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь.
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