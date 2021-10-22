Татарстанцев предупредили о сильном ветре 23 октября

В субботу, 23 октября, в Татарстане ожидается сильный ветер. Об ухудшении погоды жителей республики предупреждает Гидрометцентр РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра утром и днем местами по Татарстану ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с. В Казани он ожидается до 15 м/с.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что сегодня днем, по прогнозу синоптиков, по Татарстану ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь.



Дарья Акимова