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Татарстанцев предупредили о сильном ветре 23 октября

14:06, 22.10.2021
Татарстанцев предупредили о сильном ветре 23 октября
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В субботу, 23 октября, в Татарстане ожидается сильный ветер. Об ухудшении погоды жителей республики предупреждает Гидрометцентр РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра утром и днем местами по Татарстану ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с. В Казани он ожидается до 15 м/с.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что сегодня днем, по прогнозу синоптиков, по Татарстану ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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