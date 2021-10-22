В казанском аэропорту заявили, что инцидентов во время выполнения авиарейса Москва — Казань не было

Фото: Максим Платонов (архив)

Инцидентов во время полета рейса S7 1061, следовавшего по маршруту Москва — Казань, не было. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта имени Габдуллы Тукая.



Во время полета самолета была проведена плановая проверка систем наземного оборудования службы ОрВД. Экипаж судна перед вылетом предупредили о просьбе диспетчеров выставить для тестирования код потери связи 7600.

Фото: Максим Платонов (архив)

О том, что самолет, вылетевший из Москвы в Казань подал сигнал тревоги, сообщили СМИ. В казанском аэропорту все рейсы выполняются и принимаются в штатном режиме.

