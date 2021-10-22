Набиуллина спрогнозировала повышение ключевой ставки в декабре

ЦБ РФ в пятницу рассматривал в том числе вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт (100 базисных). Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она не исключила повышение ставки на 1 п.п. в декабре. По базовому прогнозу, в 2022 году ставка в среднем составит 7,3—8,3% годовых, а в 2023 году — 5,5—6,5%. Таким образом, ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон не ранее середины 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Про окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока говорить рано, будем анализировать, как развивается ситуация, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Сегодня банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд, на 0,75 п.п. — до 7,5%. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина