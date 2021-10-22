Против экс-губернатора Хабаровского края Фургала возбудили новое уголовное дело

Следком РФ возбудил новое уголовное дело против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по двум статьям — о создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК). Об этом сообщил его сын Антон в своем Instagram.

Он рассказал, что новое дело связано с заводом «Амурсталь». Бывшее руководство предприятия сидит уже больше года по сфабрикованному обвинению. Их обвинили в умышленном взятии невозвратного кредита в «МСП банке» на развитие завода. Однако этот кредит они выплачивали до февраля 2020 года.

Большая часть кредита была выплачена, потом экс-руководителей уволили. Банк подал в суд на возврат кредита. Фургала следствие обвинило в том, что он создал преступную группу из руководства «Амурстали». В понедельник, 25 октября, состоится первый допрос.

Ранее Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х годов, попросил рассмотреть его дело в суде присяжных, так как настаивает на своей невиновности. Экс-губернатор был задержан 9 июля 2020 года. Обвинение в окончательной редакции ему предъявили 3 февраля 2021 года.

Дарья Акимова