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Происшествия

В Ханты-Мансийском автономном округе ребенок получил огнестрельное ранение в больнице

18:25, 22.10.2021
В Ханты-Мансийском автономном округе ребенок получил огнестрельное ранение в больнице
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ребенок получил огнестрельное ранение в окружной клинической детской больнице Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО). Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Уже начата служебная проверка. Медики проводят оперативное лечение ребенка, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Больница оказывает содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий.

Вчера в Петербурге двоих учащихся колледжа доставили в полицию после сообщения о стрельбе. У одного из них изъяли охолощенный пистолет. В этот же день в Кугарчинском районе Башкирии в селе Мраково школьник пригрозил расстрелять весь класс.

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