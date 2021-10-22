В Ханты-Мансийском автономном округе ребенок получил огнестрельное ранение в больнице
Ребенок получил огнестрельное ранение в окружной клинической детской больнице Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО). Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Уже начата служебная проверка. Медики проводят оперативное лечение ребенка, передает ТАСС.
Больница оказывает содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий.
Вчера в Петербурге двоих учащихся колледжа доставили в полицию после сообщения о стрельбе. У одного из них изъяли охолощенный пистолет. В этот же день в Кугарчинском районе Башкирии в селе Мраково школьник пригрозил расстрелять весь класс.
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