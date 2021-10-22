На выходных в Татарстане ожидается порывистый ветер и дождь

Фото: Максим Платонов

Завтра в Татарстане будет тепло. Ночью ожидается +5..+10 градусов, днем +9..+14 градусов. Есть небольшая вероятность осадков. Синоптики обещают сильный ветер порывами 15—18 м/с. Об этом пишет Гидрометцентр РТ.

В воскресенье на территории республики также ожидаются дожди. Температуры воздуха ночью составят +2..+7 градусов, днем повысятся до +5..+10 градусов.

Фото: Максим Платонов

В начале следующей недели в РТ проникнет холодный атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура прогнозируются в пределах +4..-1 градусов, днем +1..+6 градусов.

Во вторник и среду синоптики не обещают осадков. 26 октября температура воздуха ночью составит -1..-6 градусов, днем 0..+5 градусов. А 27 октября ночью +2..-3 градусов, днем +2..+7 градусов.

Вчера в Татарстане выпал первый снег. Пользователи соцсетей поделились фотографиями из разных уголков республики. Сильнее всего приближение зимы ощутили на трассах.

Диана Жиленкова