Песков сообщил, что в период нерабочих дней не предусматриваются дополнительные меры поддержки населения

Пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков заявил, что пока власти не предусматривают дополнительных мер поддержки населения в связи с нерабочими днями. От отметил, что ряд решений не имеет отношения к режиму выходного дня.

Он отметил, что уже существуют точечные меры поддержки в отношении одиноких матерей, родителей и семей с детьми. Однако они действуют на постоянной основе, что не следует забывать. Поэтому дополнительная поддержка не предусматривается, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

На этот период также не планируется ужесточение антиковидных мер. Однако представитель Кремля ответил, что никто не может предсказать траекторию развития пандемии, пишет ТАСС.

Несколько дней назад лидер России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты. Однако регионы в праве принять решение о введении нерабочих дней до или после указанного срока в зависимости от эпидемиологической обстановки.



Диана Жиленкова