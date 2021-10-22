В Молдавии ввели режим ЧП из-за дефицита газа

Парламент Молдавии ввел в стране на 30 суток режим ЧП из-за дефицита газа. Согласно постановлению, за этот срок Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет меры по оперативной закупке недостающих объемов голубого топлива.

Проект постановления поддержали 55 депутатов правящей Партии действия и солидарности. Режим установлен в период с 22 октября по 20 ноября, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

С предложением ввести режим ЧП в стране сегодня выступила премьер-министр Наталья Гаврилица. По ее словам, дефицит голубого топлива уже достиг критического уровня. Премьер-министр сообщила, что договоренности по газу с «Газпромом» нет. Кроме того, отсутствует и уверенность в ее достижении. Она заявила, что ввод режима ЧП позволит ускорить закупку газа из альтернативных источников.



Диана Жиленкова