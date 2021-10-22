25 октября объявлено днем траура по жертвам пожара на заводе под Рязанью

В Рязанской области 25 октября объявлено днем траура по трагедии на заводе, где погибли 16 человек. Об этом заявил губернатор Николай Любимов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас нам важно понять, все ли сделано для ликвидации последствий пожара, какая нужна помощь от правительства, определить необходимые меры поддержки. Уже сейчас могу сказать, что семьям погибших будет выделено по 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Фото: МЧС России

В понедельник в регионе будут отменены все развлекательные мероприятия, также должны быть приспущены флаги на зданиях ЦИОГВ, администраций городов, районов, поселков. Соответствующие изменения будут внесены и в сетки регионального теле- и радиовещания.

Информация о происшествии поступила в МЧС сегодня в 08.22 по мск. Загорелся одноэтажный цех с порохом. Огонь локализовали на площади 160 кв. м. Пожар возник в связи с нарушением технологического процесса.

Диана Жиленкова