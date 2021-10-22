Центробанк выделит 60 млрд рублей на льготные кредиты предприятиям МСП — много это или мало?

Центральный банк РФ принял решение, что выделит 60 миллиардов рублей для обеспечения льготного кредитования банками субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

По программе стимулирования кредитования субъектов МСП в рамках указанного лимита уполномоченные банки смогут привлечь кредиты Банка России под поручительство «Корпорации МСП» по ставке 4% на срок до 1,5 года, объяснили в ЦБ.

— Условием для получения таких кредитов является предоставление банками с 1 ноября 2021 года кредитов субъектам МСП из указанного перечня отраслей по ставке не выше 8,5 процента годовых либо снижение ставки по кредитам, ранее предоставленным таким заемщикам, до уровня не выше 8,5 процента годовых, — отмечается в сообщении.

Кредиты на льготных условиях планируется предоставлять до 30 декабря 2021 года.



Фото: cbr.ru

60 миллиардов рублей на льготные кредиты предприятиям МСП — это:

$846 миллионов или €727 миллионов по сегодняшнему курсу.

по сегодняшнему курсу. В 7,8 раза больше, чем было направлено в общей сложности на программу ФОТ 3.0 — на нее выделили всего порядка 7,7 млрд рублей.

чем было направлено в общей сложности на программу ФОТ 3.0 — на нее выделили всего порядка 7,7 млрд рублей. В 7,5 раза больше, чем правительство выделило Минэкономразвития на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам для МСП — всего 8 миллиардов рублей.

чем правительство выделило Минэкономразвития на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам для МСП — всего 8 миллиардов рублей. Примерно по 10,4 тысячи рублей на каждый субъект МСП в России — всего в стране по последним данным зарегистрировано 5,7 миллиона рублей.

на каждый субъект МСП в России — всего в стране по последним данным зарегистрировано 5,7 миллиона рублей. В 3,8 раза меньше, чем власти США предоставили средства для небольших компаний в начале пандемии — всего было выделено порядка $3,29 миллиарда.

чем власти США предоставили средства для небольших компаний в начале пандемии — всего было выделено порядка $3,29 миллиарда. По 20 тысяч на каждого сотрудника — правительство России планирует охватить мерами поддержки около 3 миллионов работников МСП.

на каждого сотрудника — правительство России планирует охватить мерами поддержки около 3 миллионов работников МСП. В 30 раз больше, чем предельная сумма выручки компании для отнесения ее к категории средних предприятий — по закону она равна 2 миллиардам рублей.

чем предельная сумма выручки компании для отнесения ее к категории средних предприятий — по закону она равна 2 миллиардам рублей. В 75 раз больше, чем максимальная сумма выручки организации для отнесения ее к категории малых предприятий — по закону она равна 800 миллионам рублей.

Алексей Нечаев