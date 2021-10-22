СК завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд.

Бывший губернатор обвиняется в «покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», и «незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенном организованной группой».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня сын Фургала Антон сообщил, что против экс-чиновника возбудили еще два новых уголовных дела — о создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК). Сам Сергей Фургал уже подписал протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Его адвокат Михаил Капаретян сообщал, что его подзащитный будет настаивать на рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Обвинение в окончательной редакции Фургалу предъявили 3 февраля.



Татьяна Леухина