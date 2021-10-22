После повышения ключевой ставки Центробанком рухнули курсы доллара и евро
После повышения ключевой ставки Центральным банком РФ начали падать курсы доллара и евро. Регулятор поднял ее до 7,5%.
По данным Московской биржи, курс доллара упал ниже 70 рублей. Это произошло впервые с июня прошлого года.
Евро опустилось ниже 82 рублей. Такое происходит впервые с июля 2020 года. Валюта продолжает падать в цене.
Неделю назад курс доллара в ходе торгов в пятницу, 15 октября, опустился ниже 71 рубля впервые с июля 2020 года. На минимуме доллар стоил 70,94 рубля.
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