Голикова сообщила об ухудшении за неделю ситуации с COVID-19 в 14 регионах

В 14 регионах России за неделю ухудшилась ситуация с пандемией COVID-19. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

С 15 по 22 октября ситуация с заболеваемостью коронавирусом осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в Татарстане наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Власти республики не стали вводить нерабочие дни досрочно: в республике они начнутся 30 октября и продлятся до 7 ноября.



Татьяна Леухина