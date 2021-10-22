Министр обороны Германии призвала НАТО начать угрожать России

НАТО должно продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире радио Deutschlandfunk.

Также она подчеркнула, что возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море не должна никем рассматриваться. По словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, столица России регулярно нарушает их воздушное пространство, таким образом необходимо уделить особое внимание его защите, сообщает «РИА Новости».

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Кроме того, министр обороны Германии обвинила РФ в систематических кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии, а также представителей Евросоюза.

Несколько дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отношения РФ с НАТО «танго в одиночку». По его словам, высылка российских дипломатов в Брюсселе стала последней каплей. А диалога с Североатлантическим альянсом не было, он, наоборот, выражал намерение сдерживать Россию.

Диана Жиленкова