Итоги дня: новые фигуранты дела о стрельбе в гимназии №175, «замедление» СOVID-19, убийство президента Гаити
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 7 июля.
- Новым фигурантом уголовного дела о расстреле учащихся и персонала казанской гимназии №175 стал гендиректор компании «Ваша безопасность» Сергей Иванов. Суд отправил его под домашний арест до 4 сентября. Уголовное дело в отношении бизнесмена возбудили 29 июня по ч. 3 ст. 238 УК РФ, после того как выяснилось, что в день трагедии не сработал магнитный замок на двери гимназии, в результате чего Ильназ Галявиев с оружием в руках смог попасть внутрь. Вину Иванов не признает.
- Вторым фигурантом нового дела по той же статье стал инженер по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем фирмы «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин, который занимался обслуживанием установленных в здании гимназии №175 систем звукового оповещения. Именно по ним после первых же выстрелов в здании пришло сообщение директора всем педагогам срочно закрыть двери кабинетов. Однако в одном классе двери остались открытыми, поскольку динамик не работал. Зиганшину суд избрал запрет определенных действий.
- Сама казанская гимназия №175 возобновит работу уже 1 сентября. Сейчас там идут восстановительные работы на всех трех этажах. Геометрию и функционал многих помещений изменят, особенно там, где произошли трагические события. Это сделано, чтобы школьникам ничего не напоминало о том дне.
- В ночь на 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза неизвестные убили в его собственной резиденции. Его жену, Мартину Моиз, получившую огнестрельное ранение, госпитализировали в больницу. В СМИ появилось сообщение, что она умерла, но посольство Гаити в Доминикане опровергло эту информацию. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что в резиденцию президента пробрались несколько неизвестных граждан. Некоторые их них, по его словам, говорили на испанском языке. После убийства главы государства в Гаити объявили военное положение. Власти страны призывают ООН провести заседание Совбеза и расследовать убийство.
- Татьяна Голикова заявила, что темп прироста заболеваемости COVID-19 в России несколько замедлился, в том числе в Москве. Вместе с тем в 82 регионах количество новых случаев коронавируса увеличивается. В связи с этим она призвала их власти вводить дополнительные ограничения. В правительстве РФ рекомендовали регионам обеспечить неукоснительное соблюдение ограничения «на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований».
- Новым директором Кадастровой палаты по Татарстану назначен Аркадий Белкин. До марта 2021 года он работал начальником отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по РТ. До этого он возглавлял Межмуниципальный отдел ведомства по Алексеевскому, Алькеевскому, Спасскому и Чистопольскому районам.
- В Набережных Челнах представили нового директора ДК «Энергетик». Им стала экс-руководитель центра культуры «Кызыл тау» Венера Садирова. Возглавлявшая «Энергетик» на протяжении 42 лет заслуженный работник культуры Татарстана, почетный гражданин Челнов Гульзада Рзаева покинула должность.
- В Казани 8 октября пройдет отборочный матч чемпионата мира по футболу — 2022 между сборными России и Словакии. Игра начнется в 21.54 (по мск) на стадионе «Ак Барс Арена». Матч для сборной России станет первой игрой в рамках октябрьского окна для международных матчей.
- Утром в Тюмени неизвестный мужчина захватил в отделении Сбербанка двух заложников и требовал выдать ему 15 млн рублей, при этом он утверждал, что у него в сумке «опасный предмет». Злоумышленника удалось задержать. Никто не пострадал. Взрывных устройств у него не обнаружили. После инцидента Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника).
- Президент России Владимир Путин сообщил, что широкая кампания по единовременным выплатам семьям со школьниками должна начаться 1 августа. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнил, что средства в размере 10 тыс. рублей начнут выплачивать уже с 16 августа. Прием заявлений на выплату стартует с 15 июля. Она охватит более 20 млн детей. Власти выделят на выплаты 204 млрд рублей.
- Советский районный суд Казани приговорил к 9 годам колонии строгого режима 41-летнего инвалида первой группы по зрению Олега Ирейкина. Он признан виновным в умышленном поджоге собственной жены, который привел к ее смерти. По эпизоду с домашним насилием его оправдали. В последнем слове Ирейкин вновь заявил, что жену любил и не убивал.
- В России прививку от коронавируса сделали почти 27 млн человек. Второй компонент вакцины от COVID-19 получили уже приблизительно 18,5 млн граждан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что за последнюю неделю темпы вакцинации в стране выросли в 1,8 раза. Лидерами по темпам вакцинации стали Чечня, Москва, Подмосковье, Тульская и Кемеровская области. В Татарстане, по последним данным, провакцинировано 603 400 человек.
- В Башкирии 20 человек подали в Верховный суд РБ коллективный иск к главе республики Радию Хабирову и его администрации из-за новых введенных «ковидных» ограничений. «Оспариваемый указ фактически дает некую индульгенцию лицам, имеющим вакцину, и ущемляет права тех лиц, кто по различным причинам не делает прививку, что явно трактуется как дискриминация, нарушая тем самым принципы, изложенные в ст. 17 и 29 Конституции РФ», — говорится в нем. Указ Хабирова просят признать недействительным.
- В Татарстане ключи от квартир получили еще 24 обманутых дольщика — заселили долгострой на ул. Тысячелетия, 1а в Елабуге. Строительство дома началось еще в 2016 году. Работы на объекте остановились в 2018 году в результате действий застройщика «ЭкоДомСтрой». В конце 2019 года дом включили в Реестр проблемных объектов. После этого власти республики решили профинансировать завершение его строительства за счет средств Фонда поддержки дольщиков РТ.
- В Минтрансе России подтвердили, что после крушения самолета Ан-26 на Камчатке никто не выжил. По данным МЧС на утро 7 июля, обнаружены девять тел погибших. Одно из них опознали. На месте крушения работают спасатели. Поиски осложняются непогодой.
- В Зеленодольском районе РТ могут появиться два новых логоцентра площадью 81,5 и 41,2 тыс. кв. метров. Складские комплексы для «Яндекс.Маркета» и «Сбер.Логистики» общей стоимостью 7,14 млрд рублей планирует построить девелоперский холдинг Romex Group.
- Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что шампанским должно прежде всего называться французское игристое вино. В ситуацию с Moet Hennessy, по его словам, произошла техническая ошибка. Титов уверен, что она скоро разрешится. Он указал на то, что Moet Hennessy уже признал, что принятые нововведения «не окажут большого влияния на их продажи».
- Татарстан попал в число регионов с наибольшим количеством банкротств в первом полугодии — 165 решений. Рост, в сравнении с 2020-м, составил 17%. Республику опередили лишь Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Краснодарский край.
- В России с 1 сентября запустят программу «Пушкинская карта», с помощью которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. К программе присоединятся музеи, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки по всей стране. Средства, зачисленные на карту, можно потратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия.
- В Уфе, Пензе и Челябинске в конце июня — начале июля нейтрализовали четыре законспирированные ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Задержаны четыре главаря организации и 11 активных участников из числа российских граждан и стран Центрально-Азиатского региона.
- В Татарстане, не дожив нескольких дней до 80-летия, умер журналист Николай Сорокин. Он проработал собкором ТАСС в РТ более 35 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.
- Консул Эстонии Март Лятте объявлен в России персоной нон грата и должен покинуть территорию страны в течение 48 часов. МИД РФ заявил решительный протест «в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом». Накануне Лятте задержали с поличным сотрудники ФСБ России при получении материалов закрытого характера.
*запрещенная в России решением Верховного суда международная террористическая организация
Татьяна Демина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым