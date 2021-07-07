В Казани по делу о расстреле гимназии №175 арестован гендиректор ООО «Ваша безопасность»

Фото: "Реальное время"

Под домашний арест до 4 сентября отправил Советский райсуд Казани гендиректора компании «Ваша безопасность» Сергея Иванова. По данным «Реального времени», он стал новым фигурантом уголовного дела о расстреле учащихся и персонала казанской гимназии №175.



Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда, следователи просили отправить Иванова в СИЗО.

Уголовное дело в отношении бизнесмена возбудили 29 июня по ч.3 ст.238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Вину он не признает.

Претензии к руководителю у силовиков возникли после того, как выяснилось, что в день трагедии не сработал магнитный замок на двери гимназии, в результате чего Ильназ Галявиев с оружием в руках смог попасть внутрь.

Ранее «Ваша безопасность» стала исполнителем бюджетного контракта на организацию контроля и управления доступа в 500 детсадов, школ и других соцобъектов Казани.

Вторым фигурантом нового дела по той же статье стал инженер по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем фирмы «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин, который занимался обслуживанием установленных в здании гимназии №175 систем звукового оповещения. Напомним, именно по этой системе после первых же выстрелов в здании пришло сообщение директора всем педагогам — срочно закрыть двери кабинетов. Однако в одном классе двери остались открытыми, поскольку динамик не работал.

Зиганшину суд избрал запрет определенных действий. Оба материала рассматривал судья Сергей Жиляев.

Жертвами Галявиева 11 мая стали 7 детей и два педагога. Еще 24 человека пострадали.

Двое детей до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии. На днях Галявиеву продлили арест.