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Казанскую гимназию №175, где утром 11 мая произошла стрельба, откроют 1 сентября

13:32, 07.07.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
Казанскую гимназию №175, где утром 11 мая произошла стрельба, откроют 1 сентября
Фото: Максим Платонов (архив)

Казанская гимназия №175, где утром 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу, жертвами которой стали семь школьников и два учителя, начнет работать уже 1 сентября. Об этом сообщил замглавы Минстроя Татарстана Ильдус Насыров.

Сейчас в гимназии идут восстановительные работы на всех трех этажах. Геометрия и функционал многих помещений будут изменены, особенно там, где произошли трагические события. Это сделано, чтобы школьникам ничего не напоминало о событиях 11 мая.

Фото: Максим Платонов (архив)

В гимназии также откроется бассейн, напомнил Насыров. Сейчас идет заливка его чаши.

Ранее сообщалось, что на ремонт пищеблока в гимназии №175 выделят 12,8 млн рублей из бюджета республики. На строительно-монтажные работы в столовой потратят 10,4 млн рублей, остальную сумму направят на закупку оборудования и иные работы.

Подробнее о трагических событиях утра 11 мая в казанской гимназии читайте в материале «Реального времени».

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