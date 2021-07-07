Президента Гаити убили в его собственной резиденции

Фото: ru.wikipedia.org/VOA Creole Service

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в его собственной резиденции. Смертельное ранение 53-летний глава государства получил в ночь на 7 июля, сообщает портал Gazette Haiti.

И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что в резиденцию президента пробрались несколько неизвестных граждан. Некоторые их них, по его словам, говорили на испанском языке.

Жена Моиза получила огнестрельное ранение. Она находится в больнице. Нападавшие и мотивы их преступления пока не известны.

Руководство страной взял на себя Жозеф. Он считает убийство Моиза «актом ненависти, бесчеловечности и варварства». И.о. премьер-министра Гаити заявила, что полиция страны держит ситуацию под контролем.

Жовенель Моиз возглавил Гаити в феврале 2017 года, набрав на президентских выборах 55,7% голосов — почти втрое больше, чем его соперник Жюд Селестен (19,5%). Он является основателем энергетической компании Compagnie Hatienne d’Energie S.A., поставляющей солнечную и ветровую энергию в стране, и Agritrans.

Татьяна Демина