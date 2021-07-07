Новым директором челнинского ДК «Энергетик» стала Венера Садирова

В Набережных Челнах представили нового директора ДК «Энергетик». Им стала экс-руководитель центра культуры «Кызыл тау» Венера Садирова.

Садирова приехала в Челны в 2001 году. Она работала в управлении культуры исполкома автограда. Девять лет назад ее назначили ответственной за строительство центра «Кызыл тау». С 2010 года она занималась организацией ежегодного конкурса «Сабантуй гузеле».

Фото: nabchelny.ru

Заслуженный работник культуры Татарстана, почетный гражданин Челнов Гульзада Рзаева покинула должность директора «Энергетика» спустя 42 года работы в ней. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

«Я решила, пора передать свои полномочия новому руководителю. Но, несмотря на то, что мне идет 73-й год, совсем покинуть дворец культуры не планирую», — заявила в мае Рзаева. Она отметила, что готова работать на другой должности и помогать в развитии творчества и проектов.

Татьяна Демина