В Елабуге 24 обманутым дольщикам выдали ключи от квартир

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

В Елабуге 24 обманутых дольщика получили ключи от квартир в долгострое на ул. Тысячелетия, 1а. Строительство сданного сегодня дома началось еще в 2016 году, сообщили в Фонде поддержки дольщиков РТ.

Стройка объекта остановилась в 2018 году в результате действий застройщика «ЭкоДомСтрой». В конце 2019 года дом включили в Реестр проблемных объектов Татарстана. После этого власти республики решили профинансировать завершение его строительства за счет средств Фонда поддержки дольщиков РТ.

«Дом хоть и небольшой, но потребовал серьезных усилий — был разработан механизм, разрешены все юридические вопросы, которые мешали стройке», — обратил внимание исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин отметил, что с 2007 года в Татарстане ключи от квартир получили более 15 тыс. обманутых дольщиков. В эксплуатацию ввели 132 многоквартирных дома.



В Казани на прошлой неделе ввели в эксплуатацию старейший долгострой города — на улице Достоевского, 57. В квартиры заселятся 238 обманутых дольщиков. В доме площадью более 40 тыс. кв. метров 16—17 этажей, 373 квартиры, есть подземная автостоянка на 94 машино-места и детская площадка. Возводить дом начали в 2003 году, позже стройка встала, а работы возобновили в 2020 году.

Татьяна Демина