«Цены пойдут вниз»: эксперты прогнозируют сокращение спроса и рост предложения на топливо

На рыночные изменения повлияют сезонный фактор и укрепление рубля

Фото: Динар Фатыхов

Советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на ВЭФ заявил, что ситуация на рынке топлива станет более предсказуемой к заседанию совета директоров Центробанка России 23 октября. Эксперты, опрошенные корреспондентом «Реального времени» считают, что прогноз может сбыться, но на стабилизацию ситуации повлияют сезонные охлаждения спроса, а также укрепление рубля. От чего будет зависеть развитие рынка топлива в 2027-м, почему доллар завышен искусственно, какие значения американской валюты можно считать справедливыми, а также в каком состоянии запасы топлива и ситуация с их логистикой — в материале «Реального времени».

«К концу октября ситуация на рынке топлива станет более понятной»

Ситуация на рынке топлива станет более предсказуемой к заседанию совета директоров Центробанка России по ключевой ставке, которое ожидается в октябре. Такой прогноз озвучил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов в беседе с журналистами на Восточном экономическом форуме.



— К концу октября, когда у нас будет опорное заседание (совета директоров по ключевой ставке), я думаю, что ситуация на рынке топлива станет более понятной, более предсказуемой. Сейчас делать какие-то выводы преждевременно, — сказал спикер.

Еще он отметил, что вторичные эффекты влияния роста цен на топливо на инфляцию смогут конструктивно оценить лишь в 2027 году. Сейчас же, по последним недельным данным Росстата, рост цен после некоторой коррекции вновь возобновился, констатировал Тремасов.

Что касается ситуации с производственными мощностями, в том числе пострадавшими от атак БПЛА, Тремасов заявил, что в ЦБ отслеживают «картину событий» и исходит от того, что их восстановят.

«В конце октября в свете решений Банка России рубль будет улучшать свои позиции»

Ситуация на топливном рынке больше связана с курсом рубля, чем с ключевой ставкой. Если рубль будет укрепляться, то потребление топлива начнет восстанавливаться. Цены на бензин и дизель идут вверх как раз на фоне ослабленного рубля, объяснил в беседе с корреспондентом «Реального времени» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.



— Я предполагаю, что в конце октября в свете решений Банка России рубль будет улучшать свои позиции (укрепляться — прим. автора) и цены на бензин, как следствие, пойдут вниз, — допустил экономист.

Он объяснил, что текущий курс доллара (около 86 рублей — прим. ред.) ослаблен искусственно. Такие значения выгодны для экономики: нефть и продовольствие вывозят из страны дороже.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— При этом в целом конъюнктура складывается благоприятная: цены на СПГ на лондонской бирже недавно перевалили за 700 долларов за 1 тыс. кубометров — это рекордный показатель с 2022-го, российское и иранское правительство договариваются о какой-то радикальной сделке, которая изменит полностью ситуацию на мировом рынке газа, нефть стоит выше 90 долларов за баррель, если оценивать нефть сорта Brent. Иными словами, все не так плохо. Стало быть, в любых других обстоятельствах мы имели бы курс в районе 63-70 рублей за доллар, — рассказал эксперт.



«Рынок моторных топлив имеет ярко выраженные сезонные характеристики»

К концу октября ситуация на топливном рынке действительно может стабилизироваться на фоне снижения спроса на бензин и другие виды моторного топлива. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился замдиректора международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.



— Рынок моторных топлив имеет ярко выраженные сезонные характеристики. Так, например, в холодное время года, то есть в четвертом и первом кварталах, потребляется моторных топлив меньше, чем в втором и третьем кварталах. В целом пик спроса, на бензин в частности, приходится на лето в связи с периодом отпусков. Такой ажиотаж длится примерено с мая и по август, а в сентябре заканчивается, — объяснил изданию эксперт.

Он также отметил, что если восстановление перерабатывающих мощностей будет идти текущими темпами, то в России не только сократится спрос к концу октября, но и значительно вырастет предложение. Причем к началу текущей недели ситуация на топливном рынке уже улучшилась по сравнению с неделей ранее, обратил внимание Фролов.

Запасов хватит примерно на две недели потребления, даже если все НПЗ не будут работать

В 2027 году ситуация на рынке топлива будет сильно зависеть от перерабатывающих мощностей, считает Фролов. Он напомнил, что проблемы с бензином в этом году связаны с производством, а именно с текущими внеплановыми работами на НПЗ, которые предсказать сложно.

— Если отскочить к вопросам переработки, то с января по июль 2026-го у нас производство топлива сократилось на 20%, но это не смертельно для внутреннего рынка, так как в России по ряду продуктов фиксируется значительный профицит. Особенно это касается дизеля: его производят порядка 80-88 млн тонн в год, а потребляют внутри страны примерно 42 млн. Иными словами, даже если на внеплановые ремонты встают какие-то нефтеперерабатывающие мощности, производится дизельного топлива все равно больше, чем потребляется, — привел данные Фролов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По бензину в этом плане ситуация иная. Его производят на 10-15% больше, чем потребляется в стране. При таких объемах перепроизводства внеплановые ремонты на НПЗ могут привести к ситуации, что в какой-то момент производить бензина начнут меньше, чем нужно для потребителей. Однако и здесь ключевым фактором станут имеющиеся запасы топлива в стране.

Напомним, что последним данным, озвученным президентом России Владимиром Путиным 28 июня 2026 года (цитата по ТАСС), запасы бензина в стране составили 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню 2025 года. При этом есть небольшое снижение — всего 4%.

По словам Фролова, данные показатели по запасам очень хорошие.

— Этого объема хватит примерно на две недели потребления даже если вообще все НПЗ не будут работать, — прокомментировал он.

«У нас вопрос еще и в развитии логистики»

Однако Фролов обратил внимание, что для конечного потребителя важным аспектом является не столько переработка, сколько логистика. В случае с топливом, по его словам, важно не только иметь запасы, но и суметь перебросить их необходимые объемы в регионы, которые испытывали топливный дефицит.

скриншот с сайта Яндекс.карты

— Для транспортировки же требуются средства: нужны железнодорожные цистерны, нужно собрать состав, организовать налет, доставку, разгрузку. В какой-то момент у нас самым узким местом становилось количество бензовозов, количество обслуживающих заправки бензовозов ограничено. Иными словами, у нас вопрос еще и в развитии логистики, которая в этом году не позволяла оперативно решать проблемы дефицитных регионов в случае обострения топливного кризиса, связанного с нехваткой предложений, — резюмировал собеседник издания.

Колташов, в свою очередь, отметил, что для точной стабилизации топливного рынка важно восстановить и расширить производство бензина, увеличить объем поставок и добиться гарантии поступлений из других стран.