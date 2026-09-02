Временное управление введут за саботаж на предприятиях
Для применения указа предприятие должно систематически игнорировать решения властных структур
Временное управление могут ввести в отношении предприятий, которые неоднократно сознательно саботируют решения властей, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью ТАСС на полях ВЭФ-2026.
По его словам, чтобы подпасть под действие указа, предприятие должно систематически игнорировать решения Единого национального центра, региональных штабов, силовых органов и правительственной подкомиссии.
При этом если у компании возникают трудности и ей нужна государственная поддержка, а собственник готов брать на себя ответственность, применение указа не потребуется, уточнил Мантуров.
Ранее сообщалось, что для МСП вступают в силу изменения в налогах, труде и маркировке. Среди ключевых нововведений — упрощение отчетности по налогам.
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