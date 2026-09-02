Временное управление введут за саботаж на предприятиях

Для применения указа предприятие должно систематически игнорировать решения властных структур

Фото: Мария Зверева

Временное управление могут ввести в отношении предприятий, которые неоднократно сознательно саботируют решения властей, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью ТАСС на полях ВЭФ-2026.

По его словам, чтобы подпасть под действие указа, предприятие должно систематически игнорировать решения Единого национального центра, региональных штабов, силовых органов и правительственной подкомиссии.

При этом если у компании возникают трудности и ей нужна государственная поддержка, а собственник готов брать на себя ответственность, применение указа не потребуется, уточнил Мантуров.

Ранее сообщалось, что для МСП вступают в силу изменения в налогах, труде и маркировке. Среди ключевых нововведений — упрощение отчетности по налогам.

Алсу Сабирзанова