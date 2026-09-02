В Казани выросло число сделок по покупке жилья на 23,2%

При этом в целом по России продажи сократились на 7,3%

Фото: Динар Фатыхов

В июле 2026 года количество сделок по приобретению жилья в Казани выросло на 23,2% по сравнению с июнем. При этом в целом по России продажи сократились на 7,3%. Такие данные приводят аналитики «Движения.ру».

По данным исследования, в июле российские девелоперы заключили 42,4 тыс. договоров долевого участия. Это на 7,3% меньше, чем в июне (45,8 тыс.). Пик продаж пришелся на декабрь 2025 года — 88,1 тыс. сделок.

Анонсированные изменения условий семейной ипотеки, которые вступят в силу с 1 октября, не привели к ажиотажному спросу, как это было в конце 2025 года. В отличие от общей тенденции, Казань показала один из самых высоких темпов роста (+23,2%). Также рост зафиксирован в Санкт-Петербурге (+20,6%) и Воронеже (+20,4%).

Среди городов-миллионников самое заметное сокращение сделок произошло в Москве (-31,2%), Волгограде (-19,6%) и Краснодаре (-17,4%).

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в пятерку лидеров по темпам роста продаж квартир на вторичном рынке. Число сделок год к году выросло на 21% и достигло 3,6 тыс.

Алсу Сабирзанова