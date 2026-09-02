Джей Пи Нил: «Это лучший регбийный стадион в северном полушарии»

Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» высоко оценил новый центр регби

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани открылся новый центр регби. На церемонии присутствовал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джей Пи Нил, который высоко оценил новый объект.

— Это лучший регбийный стадион в северном полушарии. Теперь с его наличием мы улучшим наши результаты и будем еще лучше выступать. Последние пять месяцев мы работали на стадионе «Тулпар» и смотрели, как быстро этот объект возводится. И наконец-то мы поняли, что значит «Без булдырабыз!». С моей стороны, со стороны регбистов, хочу сказать огромное спасибо. Мы очень это ценим, ваше внимание. Будем стараться, чтобы республика гордилась нами, — сказал главный тренер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Появление нового центра министр спорта Татарстана Владимир Леонов анонсировал еще летом 2026 года. Он рассчитан на 1 750 зрителей.

Напомним, что в прошлом году казанский клуб «Стрела-Ак Барс» впервые в своей истории стал чемпионом страны по регби.

Алсу Сабирзанова