В Минтрансе РФ подтвердили, что никто при крушении самолета Ан-26 на Камчатке не выжил

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минтрансе России подтвердили, что после крушения самолета Ан-26 на Камчатке выживших нет. На месте происшествия продолжаются поисковые работы, сообщает МЧС России.

По последним данным ведомства, на утро 7 июля обнаружены девять тел погибших. Одно из них опознали. При улучшении погоды к поисковым работам дополнительно привлекут водолазов и вертолет Ми-8 МЧС России.

Сейчас на месте крушения продолжает работать наземная группировка из 51 спасателя. Они проводят визуальный осмотр территории. Работы осложняются сильным ветром до 18 м/с, туманом и высокими волнами с моря.

Накануне после потери связи с самолетом завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию под руководством главы Минтранса для выяснения обстоятельств случившегося.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трехдневный траур в связи с авиакатастрофой Ан-26.

Татьяна Демина