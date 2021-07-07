Умер собкор ТАСС в Татарстане Николай Сорокин

В Татарстане на 80-м году жизни умер журналист Николай Сорокин. Он проработал собкором ТАСС в Татарстане более 35 лет, сообщает информагентство.

Причина смерти — остановка сердца. Он не дожил нескольких дней до своего 80-летия, рассказала председатель Ассоциации журналистов-ветеранов ТАСС Людмила Ермакова.

Фото: wikipedia.org

Николай Михайлович родился 8 июля 1941 года. Окончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета, был основателем и главным редактором газеты «Сувар» и журнала «Заря», выходящих на чувашском языке. С 1977 по 2013 год работал собкором ТАСС в Татарстане. Освещал все ключевые события республики в непростые времена после распада СССР, рассказывал о людях, культуре, экономике региона.

Кроме того, Сорокин — автор 12 книг, в числе которых роман-трилогия «Вечная Волга». С 2013 года возглавлял Союз чувашских писателей Татарстана. Заслуженный работник культуры России и Татарстана.