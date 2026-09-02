Чистая прибыль банков России за первое полугодие выросла на 36%

Рост с 1,7 трлн рублей до 2,3 трлн рублей прибыли

Фото: Дарья Пинегина

Чистая прибыль банковского сектора России по итогам первого полугодия 2026 года составила 2,3 трлн руб., что на 36% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные опубликовали в Центробанке РФ.

Совокупный финансовый результат (СФР) за этот период вырос чуть меньше — до 2,2 трлн руб., против 2,0 трлн руб. годом ранее. Росту СФР помешала отрицательная переоценка ценных бумаг в капитале (-70 млрд руб.), тогда как в первом полугодии 2025 года она была положительной (+296 млрд руб.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с высоким уровнем маржи был повышен прогноз прибыли по итогам всего 2026 года — теперь показатель составляет от 3,9 до 4,4 трлн руб. вместо прежних 3,4–3,9 трлн руб. При этом во втором квартале текущего года чистая прибыль снизилась к первому кварталу на 12%, составив 1,08 трлн руб.

Напомним, сегодня глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в Госдуме не рассматривают вариант введения налога на сверхприбыль банков.

Зульфат Шафигуллин