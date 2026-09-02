Фигурист Кондратюк может обжаловать лишение нейтрального статуса в CAS

Если решение принимала панель по допуску, спортсмен может его обжаловать

Российский фигурист Марк Кондратюк может обжаловать решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении нейтрального статуса в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС заявила руководитель спортивной практики «Клевер консалт» юрист Анна Анцелиович.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что ISU лишил Кондратюка нейтрального статуса. По словам Анцелиович, если решение принимала панель по допуску, спортсмен может его обжаловать. Внутреннего апелляционного органа у ISU нет, поэтому разбирательство может начаться в CAS.

Кондратюк должен был выступить на турнире серии «Челленджер» в Японии (4–6 сентября), но его заменит Владислав Дикиджи.

Ранее сообщалось, что российским фигуристам усложнили вход в серию Гран-при ISU. Теперь спортсменам с нейтральным статусом нужно набирать баллы на других турнирах, чтобы попасть в список запасных.

Алсу Сабирзанова