Казанцу дали 9 лет колонии за поджог жены

Фото: «Реальное время»

К 9 годам колонии строгого режима приговорил сегодня Советский райсуд Казани 41-летнего инвалида первой группы по зрению Олега Ирейкина. Он признан виновным в умышленном поджоге собственной жены, который привел к ее смерти, но оправдан по эпизоду с домашним насилием.



Под стражу в зале суда брать осужденного не стали, оставили под домашним арестом до вступления приговора в силу, сообщил «Реальному времени» адвокат фигуранта Руслан Игнатьев.

В последнем слове Ирейкин вновь заявил, что жену любил и не убивал.

Напомним, дело незрячего рассматривала коллегия присяжных заседателей. Решение о его невиновности по первому эпизоду и виновности по второму было принято единогласно. Также народные заседатели признали Ирейкина не заслуживающим снисхождения.

В прениях гособвинители просили для подсудимого 9,5 года колонии строгого режима. Суд квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 111 УК РФ, при этом исключил из обвинения признак совершения преступления с издевательством над потерпевшей.

В ходе расследования этого дела силовикам пришлось проводить следственный эксперимент с поджогом манекена с помощью бутылки водки и зажигалки.