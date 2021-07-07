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В Уфе, Пензе и Челябинске ликвидировали четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*

11:47, 07.07.2021
В Уфе, Пензе и Челябинске ликвидировали четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе, Пензе и Челябинске нейтрализовали четыре законспирированные ячейки террористической организации "«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*". Операции по их ликвидации провели ФСБ, МВД и Следственный комитет в конце июня — начале июля.

Задержаны четыре главаря организации и 11 активных участников из числа российских граждан и стран Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На прошлой неделе в Татарстане ФСБ задержала главаря регионального звена «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, который вербовал мусульман в ряды боевиков. Мужчина распространял среди жителей России «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям» и также вербовал мусульман в ряды террористов.

*запрещенная в России решением Верховного суда международная террористическая организация

Татьяна Демина
Происшествия Башкортостан
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