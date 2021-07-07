В Уфе, Пензе и Челябинске ликвидировали четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*

В Уфе, Пензе и Челябинске нейтрализовали четыре законспирированные ячейки террористической организации "«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*". Операции по их ликвидации провели ФСБ, МВД и Следственный комитет в конце июня — начале июля.

Задержаны четыре главаря организации и 11 активных участников из числа российских граждан и стран Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



На прошлой неделе в Татарстане ФСБ задержала главаря регионального звена «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, который вербовал мусульман в ряды боевиков. Мужчина распространял среди жителей России «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям» и также вербовал мусульман в ряды террористов.

*запрещенная в России решением Верховного суда международная террористическая организация



Татьяна Демина