Под Казанью могут появиться два логоцентра общей стоимостью 7,14 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Зеленодольском районе Татарстана могут появиться два новых логоцентра. Складские комплексы для «Яндекс.Маркета» и «Сбер.Логистики» общей стоимостью 7,14 млрд рублей планирует построить девелоперский холдинг Romex Group.

На сегодняшний день ведутся переговоры. Площадь одного склада должна составить 81,5 тыс. кв. метров, другого — 41,2 тыс. кв. метров.

«Приоритетной площадкой для строительства обоих комплексов является территория создаваемого технополиса в селе Новая Тура», — сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Татарстана.



Romex уже строит в Зеленодольске для Ozon вторую очередь оптово-распределительного центра площадью 34,6 тыс. кв. метров. Его стоимость составляет 1,9 млрд рублей. Завершить строительство планируется в феврале 2023 года.

Romex уже возвел первую очередь логистического центра Ozon в Зеленодольске (37 тыс. кв. метров), а также по одному логоцентру в Зеленодольске (39,2 тыс. кв. метров) и в Елабуге (17,6 тыс. кв. метров).



Татьяна Демина