Минфин отказался от идеи ограничения внесения наличных через банкоматы

Весной 2026 года в ведомстве рассматривали возможность введения лимита в размере 1 млн руб. в каждом банке отдельно

Фото: Мария Зверева

Минфин России отказался вводить ограничения для физических лиц на пополнение счетов наличными через банкоматы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

— Уже не обсуждается. Таких планов нет, — приводит цитату Моисеева издание.

Ранее ведомство предлагало ограничить операции по внесению наличных средств в рамках мер по обелению экономики, однако сейчас эти планы не обсуждаются.

Весной 2026 года Минфин рассматривал возможность введения лимита в размере 1 млн руб. в каждом банке отдельно, но реализовать эту идею не удалось из-за отсутствия единой системы контроля за всеми банками сразу.

Напомним, в текущем году наблюдается резкий рост объема наличности. С начала года объем наличных средств в России увеличился примерно на 2,5 трлн руб., а только за июль и август — более чем на 1 трлн руб.

Ранее стало известно, что Банк России продлил валютные ограничения в стране из-за санкций.

Зульфат Шафигуллин