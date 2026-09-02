Татарстан вошел в топ-5 регионов по производству беспилотников

На развитие отрасли направлено более 2 млрд рублей

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По состоянию на август 2026 года в Татарстане работают около 30 производителей беспилотных авиасистем. Это пятый показатель среди всех регионов России, сообщили в Минэкономики РТ.

Лидерами по числу производителей остаются Москва (212), Московская область (89), Санкт-Петербург (63) и Самарская область (34).

— На развитие отрасли в Татарстане в этом году направлено более 2 млрд рублей: 1,5 млрд — из федерального бюджета, 500 млн — из республиканского. Финансирование в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» освоено на 100% от годового плана.

Реальное время / realnoevremya.ru

До этого проект научно-производственного центра БАС в Казани прошел отбор на получение федеральных субсидий. Постановление о его строительстве подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. По итогам 2025 года республика вошла в высшую группу рейтинга федерального центра БАС по внедрению дронов.

Производителям доступны различные меры поддержки: льготные займы, гарантийная поддержка при недостатке залога, лизинговые продукты (лимиты в 2026 году увеличены вдвое). Среди федеральных мер — гранты на разработку документации и сертификацию, субсидирование НИОКР и летных часов, поддержка научно-производственных центров.

Ранее сообщалось, что инфраструктуру для беспилотников создадут в 35 регионах России к 2030 году. Заместитель главы Росавиации назвал Татарстан хорошей площадкой для развития маловысотной экономики.

Алсу Сабирзанова