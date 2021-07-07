Жители Башкирии оспаривают новые коронавирусные ограничения в суде

Фото: Максим Платонов

Жители Башкирии подали в Верховный сур РБ коллективный иск к главе республики Радию Хабирову и его администрации из-за новых введенных коронавирусных ограничений, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что заявителями выступают 20 человек. Материалы переданы судье Тимуру Бураншину — дата рассмотрения пока не назначена.



«Оспариваемый указ фактически дает некую индульгенцию лицам, имеющим вакцину, и ущемляет права тех лиц, кто по различным причинам не делает прививку, что явно трактуется как дискриминация, нарушая тем самым принципы, изложенные в ст. 17 и 29 Конституции РФ», — говорится в иске.

Фото: Максим Платонов (архив)

Изменения, внесенные в июне этого года в указ главы Башкирии просят признать недействительными. Напомним, в республике ввели новые ограничения для не привитых от коронавируса жителей. Так, приобрести товары или получить услуги в организациях и учреждениях граждане смогут только со справкой о вакцинации, отрицательным тестом на коронавирус либо справкой о медотводе.

Алексей Нечаев