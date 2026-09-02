Марат Валиуллин объяснил уход из команды Барабанова, Яшкина и Тодда

Генеральный менеджер «Ак Барса» рассказал, почему клуб не смог договориться с игроками по условиям

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, почему казанский клуб не сумел договориться по новым контрактам с нападающими Дмитрием Яшкиным, Александром Барабановым и Нэйтаном Тоддом.

— Что касается Барабанова, за два года он стал одним из лучших в лиге, но это благодаря нашему тренерскому штабу и нашей общей работе. От нас предложение было, может быть, есть обида у него, но это его личное. За два года мы делали для него все на высшем уровне — и в финансовом плане, и в бытовом. Его право, менять или нет команду. Это его выбор. По Яшкину от нас были разные предложения: и на один год, и на два, и на три с хорошими условиями. Финансовые условия были сопоставимы с теми, что он получил от «Шанхая». Он выбрал новый проект. Наверное, он для него более интересен. Тодду мы тоже сделали предложение, но он выбрал «Металлург». Это тоже его право, — цитирует Валиуллина корреспондент «Реального времени».

Первый матч в новом сезоне КХЛ «Ак Барс» проведет против «Сибири».

Евгений Романов