В Госдуме не рассматривают налог на сверхприбыль банков
Об этом заявили на полях ВЭФ-2026
Введение налога на сверхприбыль банков в Госдуме не обсуждают. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА «Новости» на полях Восточно-экономического форума.
Банки — часть финансовой системы. Если они эффективно работают, значит, зарабатывают прибыль, которая идет на их капитализацию. Если не будет источника капитализации, не будет наращиваться кредитование экономики — все взаимосвязано, — рассказал депутат.
Ранее сообщалось, что золотые резервы Банка России достигли минимума с февраля 2020 года. Они составили 73,4 млн тройских унций.
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