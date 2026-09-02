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В Госдуме не рассматривают налог на сверхприбыль банков

09:04, 02.09.2026

Об этом заявили на полях ВЭФ-2026

В Госдуме не рассматривают налог на сверхприбыль банков
Фото: Реальное время

Введение налога на сверхприбыль банков в Госдуме не обсуждают. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА «Новости» на полях Восточно-экономического форума.

Банки — часть финансовой системы. Если они эффективно работают, значит, зарабатывают прибыль, которая идет на их капитализацию. Если не будет источника капитализации, не будет наращиваться кредитование экономики — все взаимосвязано, — рассказал депутат.

Ранее сообщалось, что золотые резервы Банка России достигли минимума с февраля 2020 года. Они составили 73,4 млн тройских унций.

Алсу Сабирзанова

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